Antonino Pizzolato, bronzo ai Giochi Olimpici, è a processo per stupro di gruppo

, vincitore di due medaglie olimpiche, è attualmente sottocon l’accusa di violenza sessuale diaggravata. Dopo aver conquistato ilaidi Tokyo, il pesista, che parteciperà anche ai prossimidi Parigi 2024, è accusato di aver violentato una turista finlandese di 27 anni, insieme ad altri tre amici, in un residence situato sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022. Come riportato da fonti quali LaPresse e Repubblica, ilsi è aperto il 5 febbraio di quest’anno presso il tribunale di Trapani, il che implica cheha preso parte alle Olimpiadi di Parigi mentre era già coinvolto in questa grave accusa.Leggi anche: Capitol Hill: il procuratore speciale Jack Smith annuncia l’archiviazione delle accuse contro Donald TrumpOltre a, 28 anni, originario di Castelvetrano e residente a Ladispoli nel Lazio, sono imputati Davide Lupo (31 anni), Claudio Tutino (35 anni) e Stefano Mongiovì (30 anni).