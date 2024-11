Ilfattoquotidiano.it - Annalisa Gratteri (Extinction Rebellion): “Manifestiamo per il clima, ci danno i fogli di via come si fa con i soggetti pericolosi”

“Volevamo portare al governo, e in particolare al ministero dell’Interno, la dicotomia tra un’idea di sicurezza costruita sull’idea che ci sono categorie di cittadini da disciplinare e una visione in cui la sicurezza è ciò che ci protegge dalestremo, quella sicurezza di cui avremmo davvero bisogno. Il letame era la metafora di una situazione di ‘merda’, di un, letteralmente, ‘di merda’”.ha 56 anni, tre figli e insegna Scienze in un liceo di Torino. Fa parte didal 2019, ha già preso parte a molte azioni, tra cui quella contro il ministero del Trasporti, lo scorso anno sempre a Roma. E venerdì era presente all’azione in Piazza del Viminale, sempre nella Capitale, quando un centinaio di attivisti dihanno rovesciato cinque tonnellate di letame, piantando tende e aprendo striscioni.