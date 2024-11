Isaechia.it - Alessandro Basciano a La Vita in Diretta: “Mai minacciato Sophie Codegoni, per degli insulti nessuno si fa la galera!”

Nelle ultime ore, le presunte minacce cheavrebbe rivolto ahanno acceso un acceso dibattito mediatico. Parole pesanti come “Ti ammazzo come un cane” o “Devi morire” sono state riportate dai media, ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha respinto con fermezza queste accuse, in un’intervista rilasciata a Lainsu Rai1.ha precisato che le frasi riportate non sarebbero mai state scritte o registrate, ma frutto di dichiarazioni verbali decontestualizzate:Quando si discute, a volte si può usare un linguaggio violento, ma non si arriva mai alle minacce.L’ex gieffino ha aggiunto chee parole forti non giustificano l’accusa di stalking o di atti persecutori, per i quali è attualmente indagato:Ti ammazzo come un cane? Se io avessi mai detto una frase del genere, cosa non vera, come mai lei nei giorni prima dell’arresto mi chiede di accompagnarla a ritirare la spesa con lei e sua mamma? Se tu hai paura non lo fai.