A processo per maltrattamenti contro l’ex moglie il noto influencer Simone Basile l’Ottavodediroma | Ti ammazzo e vado in galera ma col sorriso

Guai in vista per, l’come, rinviato a giudizio dal gup con l’accusa dinei confronti delcompagna. Secondo le accuse della procura l’avrebbe minacciato la donna 53enne più volte, impedendole di rifarsi una vita. Nel mirino, oltre alcompagna, sarebbe finita anche la figlia della donna, che sarebbe stata più volte insultata e minacciata.Le presunte minacce di“Ti metto la roba in casa e ti faccio passare per spacciatrice”, “Se ti vedo con un altro ti” o “Mi faccio trent’anni di, ma col” – frasi di questo tenore sarebbero state dette danei confronti del, come riportato da Il Messaggero e come riportato anche nel capo di imputazione.L’45enne non si sarebbe limitato alle minacce, ma avrebbe imposto una serie di limitazioni alcompagna come il divieto di avere dei profili social o di uscire con gli amici.