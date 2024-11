Ilgiorno.it - A Milano torna Librokilo. Come funziona l’evento che salva i libri dal macero (e regala chicche introvabili)

, 26 novembre 2024 –redestinati al; sperimentare un atto di economia circolare; trovareper la propria libreria o dare ad amici e parenti. A permettere tutto questo,”, chein una speciale edizione natalizia. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 9 alle 18.30 e domenica 15 dicembre dalle 9 alle 13 nel foyer del Teatro Elfo Puccini di corso Buenos Aires, 33. Solo per gli spettatori degli spettacoli in scena sabato 14, ci sarà un’apertura esclusiva dalle 18.30 alle 20. L’ingresso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria a questo link. Ma dunque, cos’èkilo? Un appuntamento che permette di acquistare un chilo diusati (e in alcuni casi) a solo dieci euro. Si potranno scegliere tantissimi testi di saggistica, narrativa, graphic novel eper bambini.