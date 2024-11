Quotidiano.net - Unipol installa a Milano la sua sesta panchina rossa

Leggi su Quotidiano.net

hato ala sua, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'zione si è tenuta di fronte alla sede milanese del gruppo assicurativo, in via Melchiorre Gioia, angolo via Castiglioni, alla presenza di Matteo Laterza, amministratore delegato, di Silvia Lazzari, direttore risorse umanee di Alice Arienta, presidente della commissione 'Servizi civici, rapporti con i municipi, digitalizzazione' del Comune di. Il progetto dellamilanese privilegia l'uso di materiali sostenibili nel rispetto dell'ambiente. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Cubo, il museo d'impresa del gruppo, ha organizzato per il sesto anno 'Non ballo da sola', la rassegna di iniziative e eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere sul tema della violenza sulle donne.