Movieplayer.it - The Fantastic Four: First Steps, Paul Mescal è mai stato contattato per interpretare la Torcia Umana?

Leggi su Movieplayer.it

Per un certo periodo, sembrava che la star de Il Gladiatore 2potesse essere scritturato per il ruolo dinel prossimo reboot deii Quattro. Per un certo periodo, le voci sul casting di Thesembravano non avere fine. Si è arrivati al un punto di avere una caterva infinita di nomi per gli ipotetici interpreti della prima famiglia Marvel, e tra questi spiccava quello di, recente star de Il Gladiatore 2. The, il trailer è trapelato online Probabilmentenon reciterà mai in un cinecomic Nonostante numerose voci indicasserocome favorito per il ruolo di, alla fine il collega Joseph Quinn ha ottenuto il focoso ruolo. Durante una recente intervista con .