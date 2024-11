Game-experience.it - PlayStation portatile, Sony sta lavorando ad una console in grado di far girare i giochi PS5, per un report

stasu una nuovaindi farin modo nativo iPS5. A condividere questa importante novità è stato Bloomberg, con la nota testata che ha precisato che questo nuovo dispositivo si trova ancora in fase di sviluppo e che punta a fare concorrenza a Nintendo.Bloomberg ha pubblicato proprio in queste ore un nuovorivelando di aver scoperto da alcune fonti, con conoscenza diretta della situazione, che dopo il successo diPortable (PSP) in quel dihanno intenzione di aggredire il mercato dei dispositivi portatili.Stando a questo articolo, la nuovasi baserebbe sulla tecnologia AMD (cosa questa segnalata anche da un recente rumor), presentandosi come unadecisamente potente ed indi eseguire iPS5 in modo nativo, offrendo di conseguenza un’esperienza di gioco senza compromessi anche fuori casa.