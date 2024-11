Ilfoglio.it - Perché l’Europa è in guai seri

"Si tratta di una delle città più cosmopolite del mondo, con residenti provenienti da 180 paesi” scrive Ben Dror Yemini sul primo quotidiano israeliano, Yedioth Ahronoth. “Gli olandesi, ad Amsterdam, non sono la maggioranza, né lo sono gli abitanti di origine europea. Nei primi anni 10 di questo secolo, gli olandesi costituivano il 50 per cento della popolazione, ma all’inizio del secondo decennio erano scesi al 44 per cento. Il gruppo più numeroso dopo gli olandesi è formato da circa 80.000 immigrati marocchini, seguito dal Suriname con circa 63.000 e dalla Turchia con circa 45.000. Amsterdam avrebbe dovuto essere come Berlino, Londra e Parigi: un rifugio per oppositori di stati nazionali e per i sostenitori delle frontiere aperte e del multiculturalismo. Un modello di città libera e aperta.