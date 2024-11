Gaeta.it - Nomina di Attilio Visconti e Eros Mannino ai vertici dei Vigili del Fuoco

Il recente avvicendamento aidel Corpo nazionale deidelha suscitato attenzione e commenti nel panorama della pubblica amministrazione italiana. Il prefettoè statoto nuovo capo dipartimento deidel, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre l'ingegnereè stato scelto come nuovo capo del Corpo nazionale. Questi cambiamenti sono stati annunciati dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha voluto sottolineare l'importanza e le sfide legate ai prestigiosi incarichi.: Un nuovo leader per idel, professionista con una carriera caratterizzata da esperienze significative in diversi ambiti della pubblica amministrazione, guiderà il dipartimento in un periodo cruciale.