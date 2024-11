Gaeta.it - Napoli valuta l’introduzione di un ticket d’ingresso per gestire il flusso turistico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’amministrazione comunale dista prendendo in considerazione una proposta che prevede l’implementazione di unper le aree più affollate della città, in particolare per San Gregorio Armeno e il centro storico. Questa iniziativa, lanciata dal Consigliere Comunale Gennaro Esposito, si ispira al modello già adottato a Venezia, e mira a rendere la vivibilità amigliore per i residenti, affrontando le sfide seguite all’aumento vertiginoso del turismo, soprattutto durante i periodi di alta stagione.Ildi ingresso: come funzionaLa proposta elaborata da Esposito prevede und’accesso del costo di 5 euro, acquistabile attraverso un’app dedicata. Questosarà attivato nei momenti di maggiore af, come le festività natalizie.