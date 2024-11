Ligue 1 | Nizza di rimonta con lo Strasburgo ok Lille e Auxerre

Leggi su Sportface.it

Ilbatte inlonella dodicesima giornata di1 2024/2025. 2-1 il punteggio a favore dell’undici di Haise che in otto minuti ribalta il vantaggio iniziale di Bakwa (20?). Bard (54?) e l’autogol di Sylla (62?) permettono aldi salire al quinto posto con 20 punti, a tre lunghezze dal Marsiglia terzo.fermo in 11ª posizione con 13 punti. Ilvince di misura in casa contro il Rennes. Decide la rete al 45? di Zhegrova, che proietta David e compagni al quarto posto in classifica con 22 punti. Avvio di stagione decisamente in salita per il Rennes, che è 15° con un punto di vantaggio sul Nantes, ad oggi in2. Nantes in grande crisi (4 ko in fila e vittoria che manca dal 31 agosto) e ko tra le proprie mura con il Le Havre. Casimir (3?) apre le marcature e Ngoura (74?) completa l’opera e toglie la squadra di Digard dalla zona retrocessione e la porta al 14° posto con 12 punti.