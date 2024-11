Ilfoglio.it - L'aggressivo ritorno di Unicredit sulla scena italiana

lascia un po' perdere la Germania, dove la difesa nazionalista aveva sostanzialmente respinto la banca, in barba alle regole comunitarielibertà delle imprese all'interno dello spazio europeo, e tornacon un colpoverso Banco Bpm. La rapidità dell'operazione, sempre necessaria in questi casi, è stata aumentata per fare in modo che il gruppo erede della solida tradizione lombarda non diventasse troppo grande, perché, come è noto, Banco Bpm era ed è all'opera per aggiungere Mps al suo perimetro. Per ora ne ha il 5 per cento, ma altri investitori, Caltagirone e Delfin (famiglia Del Vecchio) hanno quote rilevanti, mentre, ed è un fatto importante, il Mef, che deve collocare ancora una grossa fetta di Mps, sembrava favorevole all'aggregazione avviata.