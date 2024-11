Gaeta.it - Laetitia Casta protagonista di “Una storia nera”: tra violenza domestica e giustizia

Facebook WhatsAppTwitter Claire, originaria della Francia, vive in Italia da anni, dopo aver iniziato una relazione con Vito, un uomo noto per il suo comportamento aggressivo. Insieme hanno tre figli: Nicola e Rosa, due adolescenti, e la piccola Mara. Nonostante i ripetuti tentativi da parte di Claire di denunciare il compagno violento, le istituzioni non hanno mai preso misure concrete, portando la coppia a separarsi. Per il compleanno della sua ultima figlia, Claire decide di accettare la presenza dell’ex, ma la serata si trasforma in una tragedia quando Vito viene colpito a morte.Questo drammatico evento porta Claire a sostenere un processo accusata di omicidio premeditato, insieme al suo amante. La donna difende la sua posizione affermando di aver agito in legittima difesa. Mentre la verità emerge lentamente nel corso delle udienze, i figli cercano di affrontare la situazione e riprendere in mano le redini della loro vita, dopo aver subito un trauma devastante.