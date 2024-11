Inter-news.it - Inter-Lipsia, Inzaghi testa San Siro e cambia le abitudini della vigilia!

I nerazzurri scendono in campo per la rifinitura dinella cornice di San. Poi misteropta per una scelta fuori dalle consuetudini.LA RIFINITURA – La squadra di Simoneconquista altri tre punti in campionato, utili a restare ancorati alla parte altaclassifica e ad arrivare con la giusta energia alla sfida di Champions League di domani. Solo dopo due giorni dal 5-0 contro il Verona, infatti, va in scena, quinta sfida europeastagione. Per l’occasione Sansi vestirà a festa, con una strepitosa cornice di pubblico pronta come al solito a sostenere la propria squadra del cuore. Le luci del ‘Giuseppe Meazza’, però, si accenderanno anche prima. La rifinitura, infatti, verrà ospitata proprio dalla Scala del calcio, questa mattina alle ore 11.