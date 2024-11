Metropolitanmagazine.it - Giulia Valentina è diventata mamma: il post su Instagram svela la bella notizia

«Fatto». La laconica didascalia che accompagna una serie di foto pubblicate surende nota la lieta novella:. Negli scatti si vede il neo papà Filippo Bonini (sempre di spalle, nella più completa privacy che l’influencer torinese gli ha donato) portare via il bebé in una cesta porta enfant, probabilmente diretti a casa. E poi lei, sorridente in ospedale, visibilmente felice ed emozionata. Nessun indizio sul sesso del nascituro o sul suo nome;desidera tenere per sé queste informazioni, almeno per il momento. Il fiocco azzurro presente nell’ultima polaroid, tuttavia, potrebbe far pensare ad un maschietto. Non si hanno dettagli neanche sul parto, che potrebbe essere avvenuto pochi giorni fa, o in precedenza.La, naturalmente, è stata accolta con entusiasmo dai numerosi follower della content creator, oltre che da conoscenti e colleghi.