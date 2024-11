Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Tiberi si prenota: "Voglio prepararmi per ottenere il massimo"

Roma, 25 novembre 2024 - Dopo le 'turbolenze' precedenti che avevano portato al divorzio con l'allora Trek-Segafredo, il 2024 è stato il suo effettivo primo anno nel ciclismo e il bottino raccolto parla di un quinto posto ald'2024, corredato dalla maglia bianca: Antonio, insignito del premio "Coraggio e avanti 2024", guarda già al futuro, incassando la quasi contemporanea 'benedizione' di Vincenzo Nibali, il rimpianto di un ciclismono che dal suo ritiro non si è più ripreso. Le dichiarazioni di"Sono contento della mia stagione e in particolare di quanto raccolto ald'. L'anno prossimo cercherò di migliorare il rendimento, preparandomi bene per la Corsa Rosa perilpossibile in una stagione che per me sarà molto importante".