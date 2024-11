Ilrestodelcarlino.it - Gaia Masetti, premio alla promessa del ciclismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sesto Fiorentino, 24 novembre 2024 - Il Centro Spirituale delal convento carmelitano di Santa LuciaCastellina di Sesto Fiorentino ha scelto l'emilianaassegnandole il‘Coraggio e Avanti’, un riconoscimento importante e prestigioso che quest’anno ha raggiunto il ventennale. Un luogo di spiritualità, valori ma anche di sport, storia del, che di anno in anno premia i grandi campioni ma sempre con la voglia di spronare soprattutto i giovani, scegliendo come stella per ilfemminile per il 2024 ladi Fiorano Modenese, ciclista della Ag Insurance Soudal Team. Campionessa europea della staffetta mista ma brava anche in passato con la vittoria nel 2023 de La Classique Morbihan era stata sfortunata con la cadutaseconda tappa del Tour de France del 2022, atleta che ha iniziato a gareggiare a 6 anni e che si è particolarmente distinta, riuscendo quest’anno a raggiungere il titolo europeo staffetta mista in Belgio, insieme a Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, l’emiliano Mirco Maesti, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini.