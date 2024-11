Lanazione.it - Francesco Montanari: “Violenza non più accettabile, dobbiamo essere intransigenti”

Firenze, 25 novembre 2024 – Il Pegaso de La Toscana delle Donne all'attore. La consegna del riconoscimento, da parte del presidente della Regione Toscana Giani insieme a Cristina Manetti, capo di Gabinetto del governatore, è avvenuta oggi 25 novembre nell'ambito della rassegna La Toscana delle donne. Pegaso della Toscana delle Donne aStaserasarà in scena al teatro Petrarca di Arezzo con la prima nazionale di "Carmen: l'ultimo incontro", con Rossella Brescia. L’attore vestirà i panni di Don Josè, mentre tra danza e parole Rossella Brescia interpreterà Carmen, personaggio femminile forte, anticonformista, tragicamente moderno. La sua modernità, si spiega in una nota, nasce dal suo slancio vitale fortissimo, dall'amore smisurato per la libertà e dal desiderio di indipendenza personale.