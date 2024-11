Gaeta.it - Esplosione shock a Napoli: distruzione e connessioni con i clan della camorra

Facebook WhatsAppTwitter Un’devastante ha scosso ieri sera il quartiere Pianura di, portando alladell’ingresso di una palazzina in via Nabucco. Il potente scoppio, avvenuto intorno alle 23, ha creato scene di panico tra i residenti, ma fortunatamente non ha provocato feriti. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause, mentre l’incidente è già sotto indagine da partePolizia di Stato.L’accaduto: descrizione e intervento delle forze dell’ordineL’ha avuto un impatto significativo sull’edificio, ricoprendo l’ingresso di detriti e causando danni strutturali. L’area è stata immediatamente circoscritta dalle volantiPolizia, che sono giunte sul posto poco dopo il verificarsi dell’incidente. Gli agenti hanno avviato un’accurata ispezionezona per raccogliere prove e testimonianze.