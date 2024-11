Sport.quotidiano.net - Empoli-Udinese 1-1: Davis replica al vantaggio di Pellegri

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 novembre 2024 – Finisce con un punto a testa la sfida della Computer Gross Arena tra i padroni di casa dell’e l’. L’1-1 finale è un risultato prezioso per entrambe le squadre, che fanno un ulteriore passo avanti in questa prima parte di stagione più che positiva, e che rispecchia il sostanziale equilibrio visto nei 90’. In avvio meglio l’che, dopo aver colpito la traversa con il tiro-cross di Colombo, ha sbloccato la situazione grazie al diagonale vincente al 23’ di, al terzo gol consecutivo. Già nella parte finale del primo tempo, però, l’è salita di tono per poi prendere in mano la situazione nella ripresa e pareggiare i conti, dopo aver chiesto anche un rigore a gran voce per un tocco di mano di Cacace, al 76’ con l’incornata disu angolo battuto da Lovric.