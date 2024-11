Abruzzo24ore.tv - Donna prigioniera in cantina: denunciati figlia e genero per maltrattamenti

Pescara - Costretta a vivere in condizioni disumane con tre cani: finalmente trova il coraggio di denunciare ai carabinieri e scatta il provvedimento giudiziario. Un drammatico caso diin famiglia è emerso nel pescarese, dove unadi 48 anni è stata costretta a vivere nelladella sua abitazione, senza accesso a un bagno o una cucina, in compagnia dei suoi tre cani. I carabinieri della Compagnia di Penne hanno eseguito un provvedimento di allontanamento nei confronti della26enne della vittima e del31enne, entrambi accusati di aver trasformato la vita dellain un inferno. La vicenda ha avuto inizio lo scorso aprile, quando la coppia, nonostante possedesse già una casa a Roma, aveva chiesto di trasferirsi temporaneamente dallaper starle più vicina e, soprattutto, per consentirle di frequentare il nipotino.