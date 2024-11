Quotidiano.net - "Dal primo mutuo all’università: così Consap investe sul Paese"

LA SUA STRATEGIA si riassume in una frase: "ndo sui giovani, investiamo sul futuro del, supportando le famiglie combattiamo l’incertezza e la denatalità"., osserva l’amministratore delegato Vincenzo Sanasi D’Arpe (nella foto in alto), ha un ruolo anche sociale e in questa veste "è sempre più al centro delle politiche di sostegno ai giovani e alle famiglie". Lo conferma l’evoluzione del Fondo mutui prima casa e del Fondo Studio gestiti da. "Partiamo da una buona notizia di pochi giorni fa: è stato inserito all’interno della Legge di Bilancio, a valere per la manovra del 2025, uno stanziamento per il Fondo mutui prima casa di 130 milioni per l’anno 2025 e di 270 milioni per ciascuno dei due anni successivi – sottolinea – Come avevamo auspicato, dunque, il fondo è stato ampiamente rifinanziato e la dotazione, per la prima volta, è stata prolungata a tre anni".