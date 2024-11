Ilfattoquotidiano.it - Dagli Slam alle Olimpiadi, dal maschile al femminile, in singolare e in doppio: la Davis sancisce l’egemonia dell’Italia nel tennis

Da Malaga a Malaga, passando per Melbourne, Parigi, New York, Shanghai, Torino. Tappe di una conquista senza precedenti, che fino a qualche anno fa sembrava impossibile. Un’egemonia che si riassume in quattro parole: l’Italia domina il. Dalal, dalal. La vittoria bis nella Coppa(la terza nella storia azzurra) rappresenta il punto esclamativo su un anno clamoroso, che pone la nostra racchetta come movimento sovrano a livello globale. Un dominio composto da tanti fattori, vittorie e sconfitte, traguardi raggiunti, tabù spezzati e prime volte storiche. Un puzzle tricolore che ha come base di partenza un nome e un cognome ben precisi: Jannik Sinner.Trascinatore silenzioso, fonte di ispirazione generazionale e dominatore efferato, Sinner è l’uomo copertina di un movimento riuscito a prendere in mano tutto ilmondiale.