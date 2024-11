Quotidiano.net - Coim Group, pubblicato il primo bilancio di sostenibilità

SPA, leader nella produzione di poliesteri, polioli, poliuretani e resine speciali per la realizzazione di materiali compositi e coatings, presenta ildidi Gruppo 2023, basato sui dati 2022-2023, in cui rendiconta le azioni messe in atto a livello globale, ad eccezione di Atmosa acquisita nel 2024. Si tratta deldegli indicatori Esg del gruppo che affronta il tema dellatenendo conto dei suoi tre componenti – ambiente, economia e società – al fine di raccontare l’impegno profuso e gli obiettivi futuri cheha fissato. Sebbene gli obiettivi siano molteplici, quello principale risiede nell’allineamento di una visione sostenibile tra tutte le società controllate, per creare una cultura didi gruppo e raggiungere traguardi comuni, estendendo ad esempio le principali policy già implementate perSpa anche alle altre entità legali entro il 2024.