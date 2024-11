Anteprima24.it - Centro Storico di Napoli, odg in consiglio per un ticket d’accesso: “Contro l’overtourism”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUnper ildi, destinato ai turisti. Lo prevede un ordine del giorno di Gennaro Esposito, consigliere comunale di maggioranza per Azione. La proposta verrà depositata domani, e ha il sostegno di diverse associazioni. L’iniziativa ha il dichiarato scopo di contrastare, il fenomeno del sovraffollamento turistico nell’area Unesco. Zona dove il complesso di beni storici, artistici e culturali ha “valore inestimabile”, ed è riconosciuto come “patrimonio dell’umanità”. L’odg vuole impegnare la giunta comunale a “valutare, in linea con gli strumenti normativi esistenti”, l’introduzione di un biglietto d’ingresso. Il sistema sarebbe “progressivo e modulabile in base ai periodi di maggiore affluenza”. Dovrebbe utilizzare una piattaforma digitale, per la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti.