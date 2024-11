Ilfattoquotidiano.it - Autonomia, la versione di Zaia: “Basta con le boiate, Consulta ha bocciato il ricorso delle Regioni. Secessione per ricchi? Balle micidiali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

differenziata? Questo paese ha dato il peggio di sé nel commentare la sentenza della Corte Costituzionale. Lasi è trovata davanti ildi 4, cioè la Campania, la Puglia, la Toscana e la Sardegna. E hail. Non è che bisogna aver fatto le scuole alte per capire una roba del genere”. È ladel presidente della Regione Veneto Luca, intervistato nella trasmissione 5 Notizie (Radio Cusano Campus), in merito alla decisione della Corte Costituzionale che haparzialmente la riforma Calderoli sull’differenziata.E aggiunge: “La Corte Costituzionale ha detto: siccome la legge esiste ed è costituzionale, tanto che non è stata cancellata dalla Gazzetta Ufficiale, diamoindicazioni. Per esempio, rispetto all’dà una sola indicazione: il Parlamento può emendare le intese tra Stato e Regione e non deve dare solo esito negativo o positivo – continua – Per quanto concerne i Lep, che sono in Costituzione da 23 anni e che vivono a prescindere dall’per un fatto di civiltà, la Corte dice che non vanno gestiti a livello governativo ma va coinvolto il Parlamento.