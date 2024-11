Bergamonews.it - Atalanta, chi si rivede: lo Young Boys in Svizzera continua a dominare, ma quest’anno annaspa

Escludendo la stagione 2021/22 stradominata dalla sorpresa Zurigo, loha vinto 6 delle ultime 7 edizioni del massimo campionato svizzero. Non un dettaglio da poco, soprattutto se consideriamo che prima del trionfo del 2018 – con Adi H?tter ex Eintracht Francoforte, ora al Monaco in panchina – il titolo nazionale mancava da 32 anni, arco di tempo in cui si contano anche delle retrocessioni. Non certo un’abitudine per una realtà nobile come quella bernese, che negli anni ’50 aveva anche raggiunto una semifinale nell’allora Coppa dei Campioni.Il presente racconta di una squadra che si è ormai stabilita come quella da battere in terra elvetica, ma chesta facendo più fatica del solito ad ingranare in campionato e si trova nella seconda metà della classifica, viaggia ad una media poco superiore di un punto a partita ed è soltanto al nono posto, dopo essere stata anche all’ultimo.