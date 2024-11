Oasport.it - Ambesi: “Spero Sinner affronti Kyrgios al 1° turno degli Australian Open e che non ce lo portino via”

Analizzare i fatti e in modo circostanziato. Massimiliano, giornalista/analista di Eurosport, ha offerto chiavi di lettura interessanti rispetto a quanto accaduto nell’ultima settimana tennistica internazionale. La Coppa Davis è stata conquistata ancora una volta dall’Italia e la coppia formata da Jannike da Matteo Berrettini è stata quella che ha fatto la differenza nella competizione.Ne ha parlatonel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. “Alla fine poteva essere anche un percorso netto senza perdere alcun match. Cambia poco, il percorso netto l’hanno fatto Jannike Matteo Berrettini. Parliamo del miglior Matteo dell’anno, ricordando i suoi tre titoli ATP del 2024 sulla terra rossa. Il romano merita il ruolo di MVP perché quando è stato chiamato in causa ha alzato l’asticella ed espresso il suo miglior tennis dell’anno.