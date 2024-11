Quotidiano.net - “Vorrei fare come Ed Sheeran, e scrivere canzoni su un pullman tra un concerto e un altro”. Alfa si racconta a Soundcheck

E tre. Pochi giorni prima della sua rentrée al Forum, dove canta domani tra gradinate sold-out ormai da mesi,ha già annunciato un’ulteriore replica ad Assago il 29 ottobre 2025. Il tour è sempre quello legato all’album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, ma lo spettacolo continua a mutare,spiega lo stesso eroe di “Vai!” sulla poltrona di, il format musicale disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale. “si dice, non c’è due senza tre” scherza, all’anagrafe Andrea De Filippi, classe 2000, tre album all’attivo e una liason con la pallavolista azzurra Alessia Orro. “Dopo Sanremo il mio percorso ha preso una direzione di cui sono molto orgoglioso, felice di avere un pubblico che continua a seguirmi”. Per chi fa musica i ritmi oggi sono molto elevati “Il problema è che non si sa molto del nostro mestiere.