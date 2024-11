Ilgiorno.it - Vittime di violenza, giardino alla memoria

Leggi su Ilgiorno.it

Ildi piazza Costa, oggetto di recente riqualificazione, è stato intitolato “Indelle donnedi”. La targa è stata posata ieri pomeriggio dall’Amministrazione, che anche con la toponomastica ha deciso di tenere alta l’attenzione e sensibilizzare su questa emergenza. Lo stesso, questa mattina alle 10, vedrà anche l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro lasulle donne. Si tratta della terza panchina in città, dopo quella posata in via Libertà all’altezza di via Brambilla e all’interno del centro culturale Il Pertini. Una quarta sarà inaugurata martedì alle 10,30 in via Frova, davanti all’ingresso di Villa Ghirlanda. "Le iniziative realizzate per queste giornate di sensibilizzazione rappresentano un contributo al lavoro di supporto svolto dal Centro antiVenus.