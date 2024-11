Gaeta.it - Tragico incidente a Quinto di Treviso: un 62enne perde la vita in un sinistro stradale

Un grave incidente ha avuto luogo ieri sera a Quinto di Treviso, dove un uomo di 62 anni, residente a Zero Branco, ha perso tragicamente la vita dopo che il suo ciclomotore è finito in un fossato. Le autorità stanno ora indagando sulle cause di questo drammatico evento che ha scosso la comunità locale.La dinamica dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava alla guida di uno scooter Aprilia e stava percorrendo la strada che collegava Quinto di Treviso a Sant'Alberto di Zero Branco. Mentre viaggiava, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, sbandando e uscendo dalla carreggiata. Questo ha portato il ciclomotore a impattare violentemente contro il margine del fossato. Le circostanze esatte dell'incidente sono sotto indagine, ma l'impatto è stato tale da causare la morte istantanea dell'uomo.