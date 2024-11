Esports247.it - Silent Hill 2 Remake, tutti gli otto finali: (breve ma completa) guida per sbloccarli tutti

Scopri come sbloccareglidi, inclusi i classici e due nuovi.In, ci sonoda scoprire: sei ripresi dall’originale e duemente nuovi. Iclassici (Leave, In Water e Maria) mantengono i criteri principali per essere sbloccati, con qualche modifica alle posizioni degli oggetti per Dog, UFO e Rebirth. I nuovi(Bliss e Stillness), invece, richiedono oggetti inediti e specifiche azioni per essere attivati., come sbloccarePrima di procedere, ricorda che la maggior parte deirichiede dire il gioco almeno una volta per accedere alla modalità Nuova Partita+.2, finale LeaveIl finale Leave è considerato il più “positivo”, poiché lascia una speranza per il futuro di James.