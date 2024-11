Rugby Autumn Nations Series 2024 | una bella Italia cede agli All Blacks all’Allianz Stadium termina 11-29

Leggi su Sportface.it

Arriva una sconfitta per l’contro la Nuova Zelanda nella partita valevole per il terzo ed ultimo turno delle Vittoria Assicurazionidimaschile. In un’Allianzgremito di tifosi, gli Allsi impongono per 11-29. Partenza aggressiva per gli azzurri, che nei primi minuti non lasciano spazioavversari, pagando però qualche imprecisione in fase di passaggio e ricezione. Si va avanti, quindi, di penalty, con Garbisi che ne trasforma due mentre Beauden Barrett uno (6-3). In inferiorità numerica per l’ammonizione a Scott Barrett, gli Allsi ritrovano e, paradossalmente, diventano molto più pericolosi, guadagnando metri e riuscendo a trovare spazio per la meta di Roigard. Dopo una splendida giocata difensiva con il placcaggio di Ioane che provoca un in avanti della Nuova Zelanda, la difesa azzurra capitola proprio nel finale di prima frazione per la meta di Jordan (6-17).