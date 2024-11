.com - Robbie Williams Live 2025: la popstar inglese arriva in Italia con un unico imperdibile appuntamento

Laincon unnel, giovedì 17 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste con il tour.A distanza di due anni dalle due trionfali date all’Unipol Arena di Bologna, i fanni avranno finalmente l’opportunità di assistere dal vivo a un’esibizione mozzafiato di una delle voci più iconiche del panorama musicale mondiale.annuncia oggi il suo attesissimo tour per il, che vedrà l’icona mondiale esibirsi in città del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Europa la prossima estate.Il tour “” si aprirà a Edimburgo il 31 maggio. Il tour toccherà poi Londra, Manchester e Bath, prima di dirigersi in Europa con date in paesi come Irlanda, Francia, Germania, Spagna,e Svezia.