Lanazione.it - Malika Ayane al Puccini: "A teatro le canzoni sono più intense e vive"

È la sua dimensione ideale. Quella preferita. In concerto mercoledì prossimo (ore 20,45) alnon fa mistero di trovare aquel qualcosa in più capace di rendere le suequalcosa di "pieno, intenso, vivo". Soprattutto se affiancata da una formazione di caratura come quella che vede Jacopo Bertacco e Stefano Brandoni alle chitarre, Raffaele Trapasso al basso, Filippo Cornaglia alla batteria, Marco Guazzone a piano e tastiere. "Riescono a darmi un suono incredibile, elegante, molto metropolitano, ma, al tempo stesso, cristallino e leggero, capace di creare in scena una grandissima tensione musicale ed emotiva che mi consente di cantare benissimo e divertirmi pure da matti, nonostante sia sola lì davanti e, quindi, tutto finisca per poggiare sulle mie spalle.