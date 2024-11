Thesocialpost.it - “Li inseriva nelle donne”: la terribile scoperta sul gineocologo, decine di vittime

Leggi su Thesocialpost.it

Per vent’anni, un ginecologo norvegese ha registrato in segreto numerose pazienti che si affidavano a lui durante le consultazioni nel suo studio. In seguito, avrebbe effettuato palpazioni ingiustificate e, in alcuni casi, introdotto oggettiparti intime senza alcuna giustificazione medica. Queste accuse gravi hanno colpito Arne Bye, un medico che ora si trova a dover affrontare un processo per quello che è stato definito il più serio caso di abusi sessuali mai emerso in Norvegia.Leggi anche: Manila, incendio nella baraccopoli: le case avvolte dalle fiammeIl ginecologo, di 55 anni, è accusato di aver sfruttato la sua posizione professionale per molestare e abusare sessualmente di 94, incluse alcune adolescenti. La vicenda è venuta alla luce nel 2022, quando le autorità sanitarie hanno segnalato alla polizia possibili crimini, suscitando sgomento nella comunità di Frosta, dove Bye è ben noto, anche per il suo incarico di sovrintendente comunale.