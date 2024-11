Ilfattoquotidiano.it - Le novità del dating online: basta swap, ora vanno forte Google Docs, le feste e la cartellonistica

Da un po’ di tempo, nelle nostre fatiche quotidiane, se ne è aggiunta un’altra che prima, se non piacevole, era quanto meno utile. Sto parlando dellafatigue, ovvero la fatica di stare sulle app di. Sembra, insomma, che le persone si siano stancate dipare, di stare lì ad aspettare un match e di fare lunghe conversazioni senza concludere nulla. Ma il mondo del rimorchio non si può mica interrompere, e allora che fare?Tornare al reale, certo, ma non solo. In soccorso dei cuori solitari arrivache ha dato vita al cosiddetto fenomeno-to-Date. Si tratta di scrivere, su un documento, una lunga e dettagliata descrizione di sé e un altrettanto lunga e dettagliata descrizione di chi si cerca. Come si vorrebbe l’appuntamento, che tipo di relazione ci si aspetta e altri dettagli che poi tanto dettagli non sono.