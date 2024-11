Ilrestodelcarlino.it - Le magie di Alis The New World

Le porte del Pala De Andrè si apriranno oggi alle 17, così da dare modo di assistere alle evoluzioni di Top Performers provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo internazionale: acrobati, giocolieri, aeriti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane e capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive. Appuntamento dunque oggi pomeriggio alle ore 17 nella struttura di viale Europa, a Ravenna. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età. Prevendite aperte suticket.