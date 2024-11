Quotidiano.net - Jeep Avenger formato avventura sul Monte Bianco

di Francesco Forni Nata dalla sinergia tra due archetipi,e The North Face, la4xe The North Face Edition si presenta come un’edizione limitata a 4.806 esemplari, ispirata al, il tetto d’Europa, simbolo di sfida e ricerca. Il suo design, frutto di un lavoro congiunto durato oltre due anni tra i team creativi dei due brand, si distingue per l’impiego di tonalità mimetiche e neutre che rimandano all’ambiente montano. Il design funzionale si manifesta in dettagli accuratamente progettati per i sedili e altri elementi interni ed esterni, realizzati con tecniche avanzate e materiali eco-sostenibili. La4xe The North Face Edition è dotata di un sistema mild hybrid 48 Volt a trazione integrale elettrificata. Coniuga un motore termico da 136 cavalli a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, uno anteriore e uno posteriore.