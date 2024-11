Ilrestodelcarlino.it - Il programma della kermesse che lega le dieci Porte cittadine

’LeCittà’ è il titolo dell’ottava edizione delspeciale di Art City, in arrivo sotto le Due Torri dal 6 al 16 febbraio e con la direzione di Lorenzo Balbi. Come da tradizione parallela anche alla durata di Arte Fiera, la manifestazione èta alla città e alle suestoriche. Un circuito di opere realizzate da alcuni artisti e artiste dialogherà con la storia, le trasformazioni sociali e le transizioni morfologiche che hanno attraversato la città felsinea nel tempo. Il festival di arte contemporanea si inserisce nel percorso che lungo i vialicittà per 8 chilometri coluna Porta all’altra dedicando a ciascuna di esse un progetto artistico che il pubblico scoprirà, tappa dopo tappa. Presenti nel capoluogo emiliano dal 1300, leerano in origine dodici; seguendo l’evoluzione urbanistica, negli anni hanno mutato le loro caratteristiche architettoniche divenendo silenti testimoni di importanti eventi cittadini, quali ingressi trionfali di eserciti, battaglie perse, cortei danzanti e lotte di resistenza antifascista e di conquista dei diritti civili.