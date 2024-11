Ilrestodelcarlino.it - Il Coneropoly spopola con le pedine anconetane

Ancona, 24 novembre 2024 – Giochi di Natale targati Ancona, l’incredibile idea di Francesco Tonti e della moglie Jessica Andreatini prende sempre più piede. Dal classico “Tombolò” anconetano, uscito lo scorso anno, alle carte da ramino, passando per il, una rivisitazione tutta nostrana del conosciuto Monopoly. Raggiungiamo Francesco Tonti mentre si trova nella sede di via Togliatti 37/F (presso il Centro Servizi di Monte Dago), intento nel preparare pacchi e pacchetti per i clienti. Il, proprio ieri, ha sfiorato le 360 ordinazioni: una vera e propria mania per anconetani e non. “Già dallo scorso anno volevamo creare qualcosa di stabile e duraturo e finalmente ci stiamo riuscendo – dice Tonti – La mia filosofia era quella di onorare Ancona nelle varie sfaccettature. Se col Tombo’ volevamo celebrare il dialetto e la tradizione del vernacolo, con le carte da ramino – uscite in estate – volevamo celebrare la storia.