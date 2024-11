Napolipiu.com - Ghoulam: “Il Napoli favorito per lo scudetto, l’Atalanta? Calerà”

L’ex difensore azzurro parla a Sky dopo-Roma esaltanto il lavoro di Conte anche in ottica.Faouzinon ha dubbi sul futuro del campionato. L’ex terzino del, intervenuto a Sky Sport nell’immediato post-partita del successo sulla Roma, ha analizzato le forze in campo nella corsa.L’algerino evidenzia subito la differenza tra gli azzurri e le rivali: “Altre squadre comesono molto basate sull’atletismo e, se calano fisicamente, perdono qualcosa. Guardate il, invece: non è brillantissimo, eppure vince sempre”.Una caratteristica che, secondo l’ex numero 31, rende ilper il titolo: “Ilha i presupposti per vincere, ed è così grazie alla qualità dei suoi calciatori ed anche dell’allenatore”., che ha vissuto stagioni importanti all’ombra del Vesuvio, conosce bene l’ambiente: “Questo campionato è molto difficile, sono tutte squadre che si giocano loogni domenica”.