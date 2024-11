Thesocialpost.it - Frana sulla statale 12: traffico bloccato tra Pistoia e Lucca

San Marcello Piteglio () – L’ennesimaha colpito la strada12 “dell’Abetone e del Brennero”, obbligando alla chiusura provvisoria del tratto al km 67,800 in direzione nord. La situazione, che ha reso impossibile il transito da e verso, sta creando pesanti disagi per i pendolari e per i collegamenti tra le province.Le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per gestire l’emergenza. La loro priorità è la sicurezza degli automobilisti e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, sono stati predisposti percorsi alternativi, ma i rallentamenti sono inevitabili.Una strada fragile sotto pressioneLa12, arteria fondamentale per i collegamenti tra il Nord Italia e la Toscana, è purtroppo già nota per la sua fragilità nei tratti montani.