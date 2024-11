Dilei.it - Eleonora Giorgi a Verissimo: “Il tumore continua a crescere”

Leggi su Dilei.it

Prosegue la lotta dicontro la malattia. Purtroppo, nonostante le lunghe ed estenuanti cure, ilal pancreas. L’attrice, che in passato ha partecipato anche a Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip, non smette però di sorridere, fiduciosa nel futuro nonostante tutto. Circondata dall’affetto dei suoi cari e confortata dalla presenza del piccolo Gabriele, il nipotino frutto dell’amore tra il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ildi, come sta oggi l’attriceè stata di nuovo ospite a, in collegamento insieme al figlio Andrea Rizzoli, per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi dial pancreas, il successivo intervento e la scoperta delle metastasi: “Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che è quasi esaurita, il, seppure in una percentuale non devastante”, ha rivelato.