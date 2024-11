Ilrestodelcarlino.it - Da Beko e Fedrigoni, inverno nero: "Servono subito nuove opportunità"

di Marisa Colibazzi ANCONA Il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali, parte dal casoe dai circa 1000 posti di lavoro a rischio tra Comunanza e Fabriano, per poi analizzare lo stato dell’economia marchigiana. "La situazione dellaè indubbiamente preoccupante ed è un duro colpo per il nostro territorio, perché tocca un comparto industriale importante e le aree interne, che necessitano di maggior supporto per far fronte allo spopolamento e rilanciarsi dopo terremoti e pandemia. È prioritario tutelare le persone e le loro competenze per proteggere le tante famiglie coinvolte. Tutte le parti in campo devono dialogare per trovare soluzioni condivise e mitigare l’impatto sociale ed economico. Confindustria avrà la responsabilità di guardare al lungo periodo, lavorando con le istituzioni per rendere attrattivo il territorio per favorire investimenti e iniziative imprenditoriali, e per i giovani.