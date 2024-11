Ilnapolista.it - Conte: «Abbiamo davanti Inter e Atalanta, non due squadre qualunque. Mi aspettavo la formazione della Roma»

Pochi minuti primasfida tra Napoli e, Antoniovenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suovento l’andamentostagione per gli azzurri oltre che la gara in questione che si giocherà tra meno di quaranta minuti al Maradona.: «Rispettiamo la, siamo pronti»Di seguito le dichiarazioni integrali:«Stiamo bene, tutti i giocatori hanno smaltito le fatiche delle nazionali e siamo pronti per questa partita. Se mila? Sì, anche se poi bisogna vedere che tipo di intenzione si ha durante la partita. Laha degli ottimi giocatori in campo con grande qualità anche in panchina.grandissimo rispetto verso gli avversari e verso Claudio. C’è una partita, c’è un confronto e vedremo alla fine chi sarà piùnto.»Sulla classifica:«Per noi ogni partita dev’essere uno stimolo, al di là degli altri.