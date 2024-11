Terzotemponapoli.com - Conte a DAZN: le dichiarazioni post Napoli-Roma

Al termine della vittoria delcontro laper 1-0, Antonioha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di. Di seguito, un approfondimento delle sue parole strutturato in punti chiave.Un goal frutto del lavoro settimanaleha sottolineato che il goal decisivo è stato il risultato di una preparazione mirata. In particolare, ha elogiato l’efficacia della catena di destra coma da Politano, Anguissa e Di Lorenzo, evidenziando come questi giocatori abbiano già una grande intesa:> “Sono stati molto bravi a creare superiorità numerica in quella zona”.L’allenatore ha spiegato che il piano strategico è stato affinato non solo nella settimana precedente, ma anche in incontri passati. Tuttavia, ha evitato di approfondire i dettagli tattici per non offrire vantaggi agli avversari.