Chi tratta la pace per conto del Libano? La riflessione di Cristiano

Nel politichese libanese ci sono sempre stati due vocaboli noti a tutti: Baadba, cioè il palazzo del presidente della Repubblica, e Gran Serraglio, cioè il palazzo del presidenza del Consiglio.Da circa un anno però ci siamo abituati a un nuovo vocabolo: Ain el-Tiné, cioè la residenza del Presidente della Camera; è qui che da tempo hanno luogo le conferenze stampa dei dignitari stranieri in visita di Stato.Anche il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha parlato alla stampa ad Air el-Tiné.È solo l’ultimo esempio di un fatto da chiarire e va detto che anche l’inviato speciale francese, Le Drian, ha sempre incontrato Nabih Berri, come altri, finché è andato a Beirut. Come mai ormai va avanti così da molto tempo?Da quando è cominciata la shuttle diplomacy perdella Casa Bianca dell’inviato speciale Amos Hochstein, le conferenze stampa ad Ain el-Tiné sono diventate una costante.