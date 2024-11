Inter-news.it - Cagliari riprende il Genoa nel finale! Vieira debutta con un pareggio

Comincia con unl’avventura disulla panchina del: a Marassi finisce 2-2 contro ilnel lunch-match.NEI MINUTI FINALI –cambia subito ile lo schiera con il 4-3-3 per la sfida di esordio contro il. Subito ritmi altissimi in campo e dopo 8? il risultato si sblocca. Thorsby salta con il braccio alto e largo su colpo di testa di Mina, check del Var e rigore per il: Marin dal dischetto di destro spiazza Leali e dopo la doppietta con la sua Romania firma il suo terzo centro il campionato. La reazione delè immediata con pressing altissimo e portatori di palla delsubito aggrediti. Passano 4? e i padroni di casa trovano ilcon Frendrup che incrocia di sinistro e batte Sherri. Nessun cambio a inizio ripresa, ma ilspreca una buona occasione.